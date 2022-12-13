هل يمكن للولايات المتحدة تعطيل طائرات "إف-15" التي تملكها السعودية؟ محافظ "الصناعات العسكرية" يرد

علق محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ‏في السعودية أحمد العوهلي، على السؤال: هل الولايات المتحدة قادرة على تعطيل طائرات "إف-15" التي تملكها المملكة؟

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وفي لقاء ببرنامج " في الصورة"، أجاب أحمد العوهلي عن سؤال: "هل أمريكا لديها "زر" تحكم قادر على تعطيل طائرات "إف 15" التي تملكها السعودية؟"

وقال العوهلي: " لدينا 4 شركات تقوم منذ فترة، بتصنيع بعض القطع، وتحديث الطائرات وصيانتها".

وأشار إلى أن هذه الشركات لديها قدرات ممتازة، لافتا إلى أنه لا يستطيع الإجابة، عن السؤال.

وأوضح أنه يمكن أن يجيب عنه، مسؤول بوزارة الدفاع.

هل أمريكا لديها "زر" تحكم قادر على تعطيل طائرات "اف 15" التي تملكها السعودية؟... #المديفر يسأل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية #الصناعات_العسكرية_في_الصورة@almodiferpic.twitter.com/r7HTi44x03 — في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022

المصدر: RT