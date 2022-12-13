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هل يمكن للولايات المتحدة تعطيل طائرات "إف-15" التي تملكها السعودية؟ محافظ "الصناعات العسكرية" يرد

أخبار العالم العربي

هل يمكن للولايات المتحدة تعطيل طائرات
AFP
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علق محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ‏في السعودية أحمد العوهلي، على السؤال: هل الولايات المتحدة قادرة على تعطيل طائرات "إف-15" التي تملكها المملكة؟

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وفي لقاء ببرنامج " في الصورة"، أجاب أحمد العوهلي عن سؤال: "هل أمريكا لديها "زر" تحكم قادر على تعطيل طائرات "إف 15" التي تملكها السعودية؟"

وقال العوهلي: " لدينا 4 شركات تقوم منذ فترة، بتصنيع بعض القطع، وتحديث الطائرات وصيانتها".

وأشار إلى أن هذه الشركات لديها قدرات ممتازة، لافتا إلى أنه لا يستطيع الإجابة، عن السؤال.

وأوضح أنه يمكن أن يجيب عنه، مسؤول بوزارة الدفاع.

المصدر: RT

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