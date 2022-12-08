الكشف عن أسباب الزيادة الكبيرة للمبلغ المخصص للقطاع العسكري من ميزانية السعودية 2023

كشفت قناة "الإخبارية" السعودية نقلا عن مصدر رسمي، أسباب الزيادة الكبيرة للمبلغ المخصص للقطاع العسكري من ميزانية المملكة 2023 ، حيث بلغ 295 مليار ريال (78.4 مليار دولار).

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وأوضحت "الإخبارية" أن الزيادة المشار إليها ترتبط ببرنامج التطوير الشامل للقطاعات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة لحماية الأمن الوطني في ظل التصعيد الإقليمي والعالمي وللتأكيد على أن المملكة دولة سلام وتعمل للسلام ورفع القدرات الدفاعية سيردع التهديد.

فيديو | مصدر رسمي يكشف لمراسل #الإخبارية محمد سعد أسباب الزيادة الكبيرة لميزانية القطاع العسكري في #ميزانية_السعودية2023pic.twitter.com/WVHQ6qK4NS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022

المصدر: "الإخبارية"