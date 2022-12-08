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الكشف عن أسباب الزيادة الكبيرة للمبلغ المخصص للقطاع العسكري من ميزانية السعودية 2023

أخبار العالم العربي

الكشف عن أسباب الزيادة الكبيرة للمبلغ المخصص للقطاع العسكري من ميزانية السعودية 2023
Globallookpress
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 كشفت قناة "الإخبارية" السعودية نقلا عن مصدر رسمي، أسباب الزيادة الكبيرة للمبلغ المخصص للقطاع العسكري من ميزانية المملكة 2023 ، حيث بلغ 295 مليار ريال (78.4 مليار دولار).

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وأوضحت "الإخبارية" أن الزيادة المشار إليها ترتبط ببرنامج التطوير الشامل للقطاعات العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة لحماية الأمن الوطني في ظل التصعيد الإقليمي والعالمي وللتأكيد على أن المملكة دولة سلام وتعمل للسلام ورفع القدرات الدفاعية سيردع التهديد.

المصدر: "الإخبارية"

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