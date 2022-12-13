الاتحاد الأوروبي يقيل نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي

أقال الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، المتهمة بعدد من قضايا الفساد والاختلاس المالي، وتلقي الرشاوي.

وذكرت وكالة DPA في تغريدة عبر "تويتر"، أن رؤساء جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، وافقوا بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، إيفا كايلي، قبل إجراء التصويت.

#BREAKING The heads of all political groups in the European Parliament agree to remove Vice President Eva Kaili, pending a vote by the plenary, after she was arrested in a corruption scandal linked to Qatar, sources tell dpa. pic.twitter.com/2bTWH27qa4 — dpa news agency (@dpa_intl) December 13, 2022

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

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وأوقفت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاض في بروكسل.

ومن جهتها، جردت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، نائبتها إيفا كايلي من جميع صلاحياتها.

المصدر: نوفوستي