فضيحة في البرلمان الأوروبي وتجريد نائبة الرئيس من صلاحياتها ومهامها

أقرّت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تجريد اليونانية إيفا كايلي من جميع صلاحياتها كنائبة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ذلك يوم السبت، نقلا عن المتحدث باسم البرلمان الأوروبي.

وقال: "في ضوء التحقيقات الجارية من قبل السلطات البلجيكية، قرّرت رئيسة (البرلمان الأوروبي روبرتا) ميتسولا حجب كافة السلطات والمهام والاختصاصات الموكلة إلى نائبتها إيفا كايلي، حيث يسري القرار على الفور."

يُشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فرانس سوار" أن الشرطة أجرت 14 عملية تفتيش في مختلف بلديات بروكسل.

وبحسب أقوالها، فإن التحقيق مستمر منذ يوليو 2022. حيث يخضع المشتبه بهم بتلقي رشاوى من دولة خليجية ومحاولة التأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي، لا سيما مواقف نواب آخرين في البرلمان الأوروبي، وذلك بخصوص الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وبحسب الصحيفة، فقد سلّم الموقوفون مبالغ مالية كبيرة وهدايا قيّمة لأعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي.

المصدر: تاس