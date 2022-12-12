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مداهمة مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل وفتح "تحقيق داخلي" بشأن فضيحة الفساد

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مداهمة مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل وفتح
Legion-Media
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اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أن "الديموقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"،معربة عن "غضبها وحزنها" لفضيحة الفساد المرتبطة بقطر والتي اتهمت على إثرها نائبتها إيفا كايلي.

وأوضحت "فرانس برس" أن ميتسولا وعدت بأنه: "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.. ولن يتم إخفاء أي شيء"، معلنة فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة.

ونفذت الشرطة البلجيكية الاثنين، عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق حول شبهات الفساد المرتبطة بقطر، للتأثير على قرارات الهيئة الأوروبية، وفق ما أفادت النيابة الفدرالية البلجيكية.

وقال مصدر قضائي، إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في إطار هذا التحقيق.

وأوقفت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي، وثلاثة أشخاص آخرون بناء على أمر قاضي التحقيق في بروكسل.

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المصدر: فرانس برس

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