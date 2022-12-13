المستشار الألماني يؤيد استئناف التعاون الاقتصادي مع رسيا حال انتهاء الصراع في أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمام لجنة العلاقات الاقتصادية لأوروبا الشرقية في برلين إن التعاون الاقتصادي مع روسيا يجب أن يكون ممكنا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "زايت" الألمانية إن شولتس صرح أمام اللجنة أن "روسيا، بعدما ستنهي الحرب، تحتاج إلى فرصة لاستئناف تعاونها الاقتصادي في الأوقات الأخرى ... ولكن ليس في الوقت الحالي".

وأشار شولتس إلى أن العلاقات بين روسيا وألمانيا في الوقت الحالي تتقلص، في ظل تشديد العقوبات ضد موسكو.

وأوضح المستشار الألماني أن روسيا ستظل أكبر دولة في أوروبا، "ومن المهم جدًا أن نستعد لهذا الوقت".

وتدهورت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا والدول الأوروبية على خلفية الوضع في أوكرانيا وخاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير الماضي، بدء عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس.

المصدر: نوفوستي