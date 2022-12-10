 
مباشر

شولتس يرى ضرورة مواصلة الاتصالات مع بوتين

أخبار العالم

شولتس يرى ضرورة مواصلة الاتصالات مع بوتين
Gettyimages.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uci3

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه من الضروري مواصلة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هناك آراء مختلفة مع الجانب الروسي.

وصرّح المستشار الألماني بذلك اليوم السبت خلال لقاء مع الناخبين في بوتسدام، لافتا إلى أنه رغم جميع الاختلافات في الرأي "سأستمر في الحديث معه، لأنّني أريد أن أرى اللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع، ولن ينجح الأمر إذا لم نتحدث لبعضنا البعض ".

يُشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها شولتس وبوتين كانت عبر الهاتف في 2 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء