شولتس يرى ضرورة مواصلة الاتصالات مع بوتين

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأنه من الضروري مواصلة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هناك آراء مختلفة مع الجانب الروسي.

وصرّح المستشار الألماني بذلك اليوم السبت خلال لقاء مع الناخبين في بوتسدام، لافتا إلى أنه رغم جميع الاختلافات في الرأي "سأستمر في الحديث معه، لأنّني أريد أن أرى اللحظة التي يمكن فيها الخروج من هذا الوضع، ولن ينجح الأمر إذا لم نتحدث لبعضنا البعض ".

يُشار إلى أن آخر مرة تحدث فيها شولتس وبوتين كانت عبر الهاتف في 2 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس