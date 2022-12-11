قناة ZDF: ألمانيا تلتف على العقوبات الغربية ضد موسكو وتشتري الغاز الروسي سرا

تشتري ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال من روسيا سرا عبر دول وسيطة، للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأفادت قناة ZDF الألمانية، نقلا عن نائب رئيس جامعة كيل للدراسات الاقتصادية، ستيفان كوتس، بأن الغاز الروسي مستمر في التدفق إلى المستهلك الألماني، من خلال بلجيكا.

وأوضح كوتس، أن ألمانيا تشتري من روسيا قرابة الـ 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا، ما يعادل 5 – 6 % من إجمالي احتياجاتها.

وأضاف أن 13% من واردات الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، يتم شراؤها من روسيا، وأن بلجيكا، وفرنسا، وهولندا تعد من أكثر الدول استهلاكا للغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي