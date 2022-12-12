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أنقرة: الاستخبارات التركية والسورية تجريان محادثات من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا

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أنقرة: الاستخبارات التركية والسورية تجريان محادثات من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات التركية والسورية تجري محادثات من أجل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.

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وخلال كلمة له في البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية ضمن موازنة العام 2023، قال تشاووش أوغلو: "مستعدون للعمل والتعاون مع الجانب السوري (دمشق)، معاً، في مجالات مكافحة الإرهاب والمضي قدما بالعملية السياسية في سوريا، وعودة اللاجئين..إذا تصرف النظام السوري بجدية".

وأضاف: "نتواصل مع النظام السوري عن طريق أجهزة المخابرات".

المصدر: RT

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