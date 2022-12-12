أنقرة: الاستخبارات التركية والسورية تجريان محادثات من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن الاستخبارات التركية والسورية تجري محادثات من أجل عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.

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وخلال كلمة له في البرلمان التركي خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية ضمن موازنة العام 2023، قال تشاووش أوغلو: "مستعدون للعمل والتعاون مع الجانب السوري (دمشق)، معاً، في مجالات مكافحة الإرهاب والمضي قدما بالعملية السياسية في سوريا، وعودة اللاجئين..إذا تصرف النظام السوري بجدية".

وأضاف: "نتواصل مع النظام السوري عن طريق أجهزة المخابرات".

المصدر: RT