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سقوط 6 أطفال في المياه المتجمدة غرب إنجلترا (صور)

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سقوط 6 أطفال في المياه المتجمدة غرب إنجلترا (صور)
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سقط 6 أطفال في المياه المتجمدة لبحيرة سوليهال في مقاطعة ويست مادلاندز الواقعة بغرب إنجلترا أثناء لعبهم، إثر تهشم الجليد تحت أقدامهم.

سقوط 6 أطفال في المياه المتجمدة غرب إنجلترا (صور)

ووفقا لوكالة سكاي نيوز، نقلا عن مفتش شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز، ريتشارد هاريس، تم ابلاغ الشرطة عن سقوط قرابة 6 أطفال في المياه المتجمدة أمس، وبدأت فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن الأطفال على الفور، وتم إنقاذ 4 منهم، وهم في حالة حرجة.

وأشار هاريس إلى أن عمليات البحث عن الأطفال المتبقين مستمرة، إلا أن  فرص إنقاذهم ضئيلة للغاية، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وعمر الأطفال، ووقت وقوع الحادث.

سقوط 6 أطفال في المياه المتجمدة غرب إنجلترا (صور)

 

سقوط 6 أطفال في المياه المتجمدة غرب إنجلترا (صور)

المصدر: نوفوستي + سكاي نيوز

 

 

 

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