كنعاني يعلق على البيان الصيني الخليجي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الصيني الخليجي الأخير الذي أثار حفيظة طهران.

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وقال كنعاني اليوم الاثنين: "نرفض الاتهامات الواردة في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي مع المسؤول الصيني.. لا سيما الاتهامات المتعلقة بنشاطاتنا النووية".

وأضاف: "بعض الدول علقت على حقوقنا النووية المشروعة دون الاكتراث بالتزامنا بالاتفاق النووي.. المفاوضات النووية تشمل الملف النووي فقط، وأطراف التفاوض معلومة ومحددة، ونحن مستعدون لمواصلة مسار التفاوض.. ونحن ندافع عن مصالحنا الأساسية في إطار ثوابتنا".

وتابع المسؤول الإيراني: "نؤمن بسياسة الجوار على أساس مبادئ مشتركة، ونرحب بأي مبادرة في هذا الإطار، ونبقى ملتزمين بحسن الجوار وسنواصل جهودنا بهذا الصدد.. كما نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية والادعاءات بشأن وحدة أراضينا، ولا نسمح لأحد التعليق على هذه الأمور".

وعن مدى ليونة الموقف الإيراني تجاه الصين، قال كنعاني: "علاقاتنا مع الصين تتعزز على أساس المصالح المشتركة.. نستضيف اليوم وفدا صينيا رفيع المستوى ودعوتنا إلى الصين تأتي في إطار تعزيز العلاقات".

وأضاف: "لكننا لا نساوم بشأن مصالحنا الوطنية ووحدة أراضينا، وعبرنا عن موقفنا الرسمي، والخارجية تدخلت فورا وتم استدعاء السفير الصيني، وقدمنا احتجاجنا بهذا الخصوص.. وسوف نستخدم الآليات الدبلوماسية بهذا الصدد".

المصدر: RT