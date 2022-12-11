بيان القمة الخليجية الصينية يثير حفيظة طهران ويدفعها للتعليق

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الجزر الثلاث أبو موسى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.

وقال عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، ردا على البيان المشترك الصادر عن القمة الصينية الخليجية: "الجزر الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ستبقى إلى الأبد جزءا من بلدها الأم إيران".

وختم بالقول : "نحن لن نجامل أحدا بشأن وحدة الأراضي الإيرانية".

وأعلنت الخارجية الإيرانية أمس السبت استدعاء السفير الصيني لدى طهران، احتجاجا على بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع الجزر المتنازع عليها مع الإمارات، ومفاوضات الاتفاق النووي.

المصدر: إرنا