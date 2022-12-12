نائب رئيس الوزراء الإيطالي: تم التوصل تقريبا لاتفاق بشأن سقف أسعار الغاز في أوروبا

أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني، أن الاتحاد الأوروبي قد توصل تقريبا إلى اتفاق بشأن سقف أسعار الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عنه قوله: "يعمل وزير الشؤون البيئية وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين، بجد في بروكسل للتوصل إلى اتفاق مع دول أخرى لفرض حد أقصى لسعر الغاز، ونحن على وشك الانتهاء".

وفي 22 نوفمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية آلية لتصحيح سوق الطاقة، والتي بموجبها يقترح تقديم سقف لسعر الغاز بقيمة 275 يورو لكل 1 ميجاوات، حوالي 3000 دولار لكل 1000 متر مكعب.

ووفقا للمفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون، يمكن تعديل الرقم المقترح بعد التشاور مع أعضاء المجتمع، وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المبادرة تنص على إمكانية رفع طارئ لسقف أسعار الغاز، إذا اعتبر منظمو الصناعة أن الإبقاء عليه قد يزعزع استقرار الأسواق أو يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الإمداد.

ووجدت معظم البلدان المعنية، بما في ذلك إيطاليا، أن الاقتراح غير مرض وغير فعال.

وفي وقت لاحق، قدمت بلجيكا واليونان وإيطاليا وسلوفينيا وبولندا اقتراحها الخاص بسقف سعر يبلغ 160 يورو لكل ميجاوات، والذي يجب أن يكون دائما.

وقالت هنغاريا، إنها لن تدعم سقف أسعار الغاز، الأمر الذي حسب رأيها قد يقوض الإمدادات ويقلل اهتمام منتجي الغاز بالسوق الأوروبية.

المصدر: تاس