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الإفراج عن 3 فنانين بكفالة في إيران

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الإفراج عن 3 فنانين بكفالة في إيران
Globallookpress
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أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية بأنه تم الإفراج عن ممثلتين ومدير مسرح في إيران اليوم الأحد بكفالة، بعد عشرة أيام من توقيفهم لتصويرهم فيديو "يخالف القانون".

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وقالت الوكالة: "أفرج مساء الأحد عن مدير المسرح حميد بورآذري، والممثلتين سهيلا كُلستاني وفايزة عين"، حيث اتهما بتصوير فيديو انتشر بسرعة تمشي فيه سهيلا كلستاني في حديقة من دون حجاب متشحة بالسواد وتتوقف عند درج وتحدق في الكاميرا قبل أن تنضم إليها تسع نساء وخمسة رجال يتخذون الوضعية نفسها.

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت في 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وأعلنت السلطات التي تعتبر ما يحصل "أعمال شغب" يشجعها الغرب، توقيف آلاف الأشخاص على خلفية التظاهرات.

المصدر: RT

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