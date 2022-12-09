طهران ترد على انتقادات الغرب لعمليات الإعدام في البلاد

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية ، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، بأن "تتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

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وعلى حسابها في "تويتر"، طالبت الخارجية الإيرانية، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب".

وأضافت: "هذا الأمر ينطبق أيضا على العملية القضائية، لكن الأمن العام خط أحمر..لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب إلى إيران بنفاق".

وأردفت: "يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته، أن يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

المصدر: "إرنا"