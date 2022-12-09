 
مباشر

طهران ترد على انتقادات الغرب لعمليات الإعدام في البلاد

أخبار العالم

طهران ترد على انتقادات الغرب لعمليات الإعدام في البلاد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc5u

 طالبت وزارة الخارجية الإيرانية ، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، بأن "تتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

إقرأ المزيد
تنفيذ أول عملية إعدام لمتهم بـ
تنفيذ أول عملية إعدام لمتهم بـ"الحرابة" تزامنا مع احتجاجات إيران

وعلى حسابها  في "تويتر"، طالبت الخارجية الإيرانية، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب".

وأضافت: "هذا الأمر ينطبق أيضا على العملية القضائية، لكن الأمن العام خط أحمر..لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب إلى إيران بنفاق".

وأردفت: "يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته، أن يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

المصدر: "إرنا"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)