تنفيذ أول عملية إعدام لمتهم بـ"الحرابة" تزامنا مع احتجاجات إيران

أعلنت إيران اليوم الخميس عن إعدام سجين مدان بجريمة يزعم أنها ارتكبت خلال الاحتجاجات المستمرة بالبلاد، وهي أول عقوبة إعدام تنفذها طهران بخصوص الإحتجاجات الحالية.

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وأوردت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية، التي يديرها القضاء، خبر إعدام الرجل المتهم بقطع الطريق وسط طهران وجرح أحد قوات الأمن بـ"قامة"، وهي سكين كبيرة يستخدمها البلطجية في أعمالهم الإجرامية..

وأشارت "ميزان" إلى أن شكاري اعتقل في 25 سبتمبر، ثم أدين في 20 نوفمبر بتهمة إخافة الناس وإرهابهم، وهي إحدى مظاهر "الحرابة"، وعقوبتها الإعدام وفق القانون الإيراني.

وقالت إن الرجل الذي جرى إعدامه يدعى محسن شكاري، وأنه أدين في المحكمة الثورية بطهران.

وهزت الاحتجاجات إيران منذ مقتل مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الايرانية.

المصدر: أ ب