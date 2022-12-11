 
مباشر

هيئة الأركان العامة البيلاروسية: سقوط الصاروخ في بولندا كان متعمدا

أخبار العالم

هيئة الأركان العامة البيلاروسية: سقوط الصاروخ في بولندا كان متعمدا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucp2

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور غوليفيتش، بأن حادث سقوط صاروخ في بولندا كان متعمدا، بهدف إطلاق العنان لمواجهة أكبر بين الغرب وروسيا.

وقال غوليفيتش: "أما فيما يتعلق بسقوط صاروخ على أراضي بولندا، فمن المرجح أن يكون هذا قد تم التخطيط له بشكل خاص لجر الدول الغربية إلى مواجهة أكثر صرامة مع روسيا، وصولا إلى إطلاق العنان للعدوان والحرب".

وأشار إلى أن المرء يحصل على انطباع، ويصبح أكثر فهما كل يوم، بأن دول الغرب تحاول استفزاز روسيا وبيلاروس، إلى نوع من الإجراءات النشطة التي يمكن تفسيرها لصالحها.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا