إصابة 5 اشخاص بينهم طفلان في قصف القوات الأوكرانية لدونيتسك وغورلوفكا

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بقصف أوكراني في دونيتسك و في مدينة غورلوفكا.

وخلف استهداف القوات الاوكرانية للاحياء المدنية في دونتسك وضواحيها، إصابة 5 اشخاص من بينهم طفلان.

وتم تسجيل حريق من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه غورلوفكا 50 كيلومترا شمال دونيتسك.

وتم اطلاق خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم في الساعة 15:52 في كراسنوغوروفكا، وأطلقت في الساعة 16:15 ثلاث قذائف من عيار 155 ملم من بلدة أورلوفكا.

وذكر أيضا المكتب التمثيلي أن سبع قذائف من عيار 155 ملم أطلقت.

وأضاف أنه في الساعة 16:00 أطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف من عيار 122 ملم على حي نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا، وفي الساعة 4:45 مساء، أطلقت أيضا خمس قذائف من عيار 152 ملم.

ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها إلى الفصائل المسلحة في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي