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القيادة المركزية الأمريكية تعلن قتل اثنين من مسؤولي تنظيم "داعش" في شرق سوريا بغارة جوية

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القيادة المركزية الأمريكية تعلن قتل اثنين من مسؤولي تنظيم
AFP
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كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ غارة ناجحة بطائرة مروحية، أسفرت عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

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وقالت القيادة المركزية في بيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا في الساعة 2:57 صباحا بالتوقيت المحلي بالتوقيت المحلي يوم 11 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم "الدولة الإسلامية"، بما في ذلك أنس، وهو مسؤول ولاية سورية في تنظيم "الدولة الإسلامية" كان متورطا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم في شرق سوريا".

وأضاف البيان: "تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها..تشير التقييمات الأولية إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين".

المصدر: RT

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