"أكسيوس": "سي آي إيه" تحذّر أنقرة من خطورة ضرباتها في سوريا

حذر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز نظيره التركي هاكان فيدان، من الخطر الذي تشكله الضربات الجوية التي تنفذها أنقرة شمالي سوريا على القوات الأمريكية هناك.

ونقلت منصة "أكسيوس" الإعلامية اليوم الأربعاء عن مصادر، أن بيرنز حث بمحادثة هاتفية مع رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية أنقرة على الامتناع عن إطلاق عملية برية في المنطقة.

وشدد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أيضا على أن العمليات العسكرية في شمال غربي سوريا ستستهدف المدنيين والعسكريين الأمريكيين وقوات "التحالف" الذي يحارب تنظيم "داعش" الإرهابي وتعرضهم جميعا لمخاطر أكبر من التي يتعرضون لها.

المصدر: تاس