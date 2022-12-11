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الكرملين يوضح: هل تم خداع روسيا بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك؟

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الكرملين يوضح: هل تم خداع روسيا بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك؟
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الدول الغربية كانت تتجاهل قلق روسيا بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا، مما أصبح نذيرا لبدء العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت روسيا تفهم أنه تم خداعها قال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في قناة "روسيا 1": "بالطبع، مع مرور الوقت، أصبح هذا واضحا، وكرر الرئيس بوتين وممثلونا الآخرون ذلك وأعلنوا ذلك باستمرار. لكن كل هذا تم تجاهله من قبل المشاركين الآخرين في عملية التفاوض (حول اتفاقيات مينسك). وكل هذا يعد نذيرا لبدء العملية العسكرية الخاصة.

وأعلنت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في حديث لصحيفة "Zeit"، مؤخر، أن اتفاقيات مينسك لعام 2014 كانت محاولة لمنح أوكرانيا "الوقت الكافي" لتستعد للحرب ضد روسيا. وعبرت عن شكها في أنه كان بإمكان بلدان الناتو آنذاك أن تفعل كل ما تفعله الآن لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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