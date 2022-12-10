 
مباشر

سيناتورة روسية: تصريح ميركل بشأن اتفاقيات مينسك ذروة للسخرية السياسية

أخبار العالم

سيناتورة روسية: تصريح ميركل بشأن اتفاقيات مينسك ذروة للسخرية السياسية
Sputnik
السيناتورة الروسية أولغا كوفيديتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucfe

وصفت السيناتورة الروسية من شبه جزيرة القرم، أولغا كوفيديتي، تصريح المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، بشأن اتفاقيات مينسك بأنه ذروة للسخرية السياسية.

إقرأ المزيد
بوتين ينتقد تصريحات ميركل حول اتفاقيات مينسك
بوتين ينتقد تصريحات ميركل حول اتفاقيات مينسك

وقالت كوفيديتي في حديث لوكالة "نوفوستي": "يعد تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل التي كشفت الحقيقة حول عدم القابلية المسبقة لاتفاقيات مينسك للبقاء، ذروة للسخرية السياسية".

وأضافت أن التواطؤ الجيوسياسي لبريطانيا والولايات المتحدة وتابعتهما المطيعة أوكرانيا حول التأخير المتعمد في تنفيذ اتفاقيات مينسك بهدف إعداد أوكرانيا للصراع مع روسيا، "يقوض مصداقية أي مفاوضات لاحقة وأي اتفاقيات مع هذه الشخصيات السياسية الغربية".

وقالت ميركل مؤخرا في حديث لصحيفة "Zeit" أن اتفاقيات مينسك لعام 2014 كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت الكافي لتستعد للحرب ضد روسيا. وعبرت عن شكها في أنه كان بإمكان بلدان الناتو آنذاك أن تفعل كل ما تفعله الآن لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء