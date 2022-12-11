دبلوماسية روسية: السلطات الأمريكية لم تسمح لنا بزيارة مقبرة الجنود السوفيت في ألاسكا

أفادت رئيسة الدائرة القنصلية للسفارة الروسية في الولايات المتحدة، ناديجدا شوموفا، بأن السلطات الأمريكية لم تسمح للدبلوماسيين الروس بزيارة قبور العسكريين السوفيت في مقبرة بألاسكا.

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وأضافت أنه كان من المقرر إجراء هذه المراسم في 10 ديسمبر الجاري في إطار رحلة عمل قصيرة الأجل إلى ولاية ألاسكا لموظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة.

وقالت: "لسوء الحظ لم تسمح السلطات الأمريكية المحلية لدبلوماسيي السفارة بزيارة مقبرة "فورت ريتشاردسون" الوطنية والركوع أمام قبور الطيارين والبحارة السوفيت الذين لقوا مصرعهم في ولاية ألاسكا في أعوام 1942-1945 (الحرب العالمية الثانية)، وذلك دون تفسير أسباب هذا الرفض.

وتابعت أن "محاولات الحصول على حق الوصول إلى النصب التذكارية من خلال وزارة الخارجية (الأمريكية) فشلت، وتم تجاهل المذكرة الدبلوماسية للسفارة (الروسية) في هذا الصدد".

يذكر أن الوصول إلى مقبرة "فورت ريتشاردسون" يتطلب الحصول على تصريح منفصل بسبب أنها تقع في أراضي القاعدة العسكرية الأمريكية العاملة في ألاسكا. وفي الماضي كان الدبلوماسيون والصحفيون الروس يحصلون على مثل هذا التصريح دون أي مشكلات.

المصدر: تاس