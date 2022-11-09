أنتونوف: الخارجية الأمريكية قد تمنع الدبلوماسيين الروس من مغادرة واشنطن

أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد تمنع الدبلوماسيين الروس من مغادرة أراضي واشنطن دون توضيح الأسباب.

إقرأ المزيد

وقال أنتونوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "للسفر إلى خارج المدينة يتعين على جميع الدبلوماسيين الآن إخبار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المسار الدقيق قبل أسبوع أو أسبوعين. ويمكن للأمريكيين أن يرفضوا دون تفسير الأسباب".

وأضاف أن الدبلوماسيين الروس مضطرون للعمل في ظروف القيود العديدة التي "يضعها الجانب المضيف باستمرار"، متابعا: "السفارة هي نوع من الجبهة. ونتعامل مع واجباتنا بدرجة عالية من المسؤولية".

وفرضت الولايات المتحدة حزما من العقوبات على الدبلوماسيين الروس. وخاصة اتخذت إدارتا الرئيسين الأمريكيين الأسبق باراك أوباما والسابق دونالد ترامب قرارات حول طرد عشرات الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصليتين الروسيتين في سان فرانسيسكو وسياتل، والبعثة التجارية الروسية في واشنطن والمباني الدبلوماسية الروسية الأخرى. وردت موسكو على هذه القرارات باتخاذ إجراءات مناسبة.

المصدر: نوفوستي