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تصريحات ميركل بخصوص "اتفاقيات مينسك" تصدم الرئيس الصربي

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تصريحات ميركل بخصوص
AP
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن تصريح المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، بشأن اتفاقيات مينسك، تاريخي ويغير الموقف مما كان يحدث في أوكرانيا منذ عام 2014.

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وقال فوتشيتش: "كنا جميعا حاضرين في البيان المهم تاريخيا لـ (المستشارة الألمانية السابقة) أنغيلا ميركل، لقد فوجئت... بالنسبة لي فإن هذه الفكرة غير معقولة تقريبا، لكن تم تأكيدها بما قاله (الرئيس الأوكراني السابق) بيترو بوروشينكو مفاده أنهم لم ينووا أبدا تنفيذ اتفاقيات مينسك، وهذا ما يعرض الوضع القائم بمشهد جديد تماما".

وأضاف: "لا يغير ذلك من هاجم من، لكنه يغير الموقف مما كان يحدث (في أوكرانيا) منذ عام 2014.

 المصدر: تاس

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