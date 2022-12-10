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أوربان يتهم قيادة الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض سياساتها على أفراد المجتمع

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أوربان يتهم قيادة الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض سياساتها على أفراد المجتمع
Legion-Media
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اتهم رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بمحاولة فرض سياستها على أفراد المجتمع على حساب مصالحها الوطنية، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا.

وقال أوربان يوم السبت إن بروكسل تحجب بشكل غير عادل الأموال من أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة لهنغاريا.

وكتب أوربان على مواقع التواصل الاجتماعي: "هنغاريا أوفت بجميع التزاماتها المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية ويطرح مسؤولو بروكسل شروطا جديدة، بالإضافة إلى أنهم يريدون فرض إرادتهم علينا في مسائل الهجرة والعقوبات والقضايا الإجتماعية، وهنغاريا تفي بالتزاماتها، لكن في مسائل الهجرة والعقوبات والقضايا الأخرى، نحن نمثل مصالح الشعب، وليس بروكسل".

وأوصت المفوضية الأوروبية بتجميد حوالي 13.3 مليار يورو من الأموال المستحقة لهنغاريا، من صندوق التنمية المتوازنة وصندوق الإنعاش الاقتصادي الوبائي، قائلة إن حكومة البلاد لم تتخذ بعد جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفساد والتمسك بقاعدة القانون.

وأكدت بودابست أنها استوفت جميع شروط بروكسل المتفق عليها في خطة النقاط الـ 17، بسبب الخلافات حول هذه القضية، فضلا عن الاختلافات في نهج عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، شددت الحكومة من خطابها تجاه قيادة الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة والنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب التكاليف المرتبطة بتدخلها في الوضع القائم في أوكرانيا.

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المصدر: تاس

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