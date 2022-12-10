من نال جائزة نوبل للسلام لعام 2022 في أوسلو؟

جرت اليوم السبت بأوسلو مراسم منح جائزة نوبل للسلام لعام 2022 لأليس بيالياتسكي، رئيس مركز "فيسنا" غير المسجل في بيلاروس ومنظمة "ميموريال" الروسية ومركز الحريات المدنية الأوكراني".

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وفي وقت لاحق من هذا اليوم ستجري مراسم منح جوائز نوبل في ستوكهولم.

ومنحت جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022 للرئيس السابق لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بن برنانكي، والباحثين الأمريكيين دوغلاس دايموند وفيليب ديبويغ، وذلك مقابل "البحوث في مجال البنوك والأزمات المالية".

أما جائزة نوبل في الأدب فحصلت عليها الكاتبة الفرنسية آني إرنو، وذلك مقابل "الشجاعة والدقة الجراحية التي كشفت بها عن أصول الذاكرة الشخصية والاغتراب والإطار الجماعي لها".

ومنحت جائزة نوبل في الفيزياء للفرنسي ألين أسبيه والأمريكي جون كلاوزر والنسماوي أنطون تسايلينغر مقابل بحوثهم في مجال ميكانيكا الكم وخاصة التجارب مع الفوتونات المتشابكة وإثبات انتهاك عدم مساواة بيل، والتصدر في إنشاء علم المعلومات الكمومية.

وجائزة نوبل في الطب تم منحها للعالم السويدي، سوانتيه بآبو، مقابل دراسة الأساس الجيني للتطور البشري.

المصدر: نوفوستي