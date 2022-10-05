منح جائزة نوبل في الكيمياء لـ 3 علماء لتطويرهم طريقة في ربط الجزيئات

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام لكل من كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس، لتطويرهم طريقة لربط الجزيئات.

وأعلن هانز إليغرين، الأمين العام للأكاديمية، أسماء الفائزين بالجائزة اليوم الأربعاء في معهد كارولينسكا في العاصمة السودية ستوكهولم.

وأوضح القائمون على الجائزة إلى أن "الذين فازوا بها هذا العام تمكنوا من تطوير ما يسمى بكيمياء النقر والتفاعلات البيولوجية المتعامدة، والتي يمكن استعمالها في صنع أدوية السرطان، ورسم خريطة للحمض النووي، وصناعة مواد مصممة خصيصا لغرض معين".

تعمل كارولين بيرتوزي في جامعة ستانفورد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومورتن ميلدال في جامعة كوبنهاغن، بالدنمارك، فيما يعمل باري شاربلس في معهد سكريبس للأبحاث، في لا جولا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وبهذا التكريم أصبح شاربل خامس شخص يحصل على جائزة نوبل مرتين، كونه فاز بالجائزة أول مرة عام 2001 أيضا.

في العام الماضي، منحت الجائزة للعالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بعد أن توصلا لطريقة بارعة وأنظف بيئيا لبناء الجزيئات، قالت عنها لجنة نوبل إنها "تفيد البشرية بالفعل بشكل كبير".

بدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل يوم الاثنين بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا، أما جائزة نوبل في الفيزياء والتي أعلن عنها أمس الثلاثاء فتقاسمها ثلاثة علماء هم: الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنطون زيلينغر.

المصدر: أ.ب