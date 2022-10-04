ثلاثة علماء يتشاركون جائزة نوبل في الفيزياء لقاء أعمالهم الرائدة في "ميكانيكا الكم"

أعلنت جائزة نوبل فوز ثلاثة باحثين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 عن عملهم الثوري في مجال ميكانيكا الكم.

وسيتقاسم الجائزة كل من الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنطون زيلينغر، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (نحو 920 ألف دولار)، بحسب ما أعلنته الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، وسيحصل الثلاثة على حصص متساوية من الجائزة.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

ووفقا للإعلان الرسمي للجائزة، تم منحها "لقاء تجارب الفوتونات المتشابكة، وإثبات انتهاك مبرهنة (بل مبرهنات المستحيلات أي إنها مبرهنة لاتساوٍ)، والريادة في علم المعلومات الكمومية".

“This prize is an encouragement to young people – the prize would not be possible without more than 100 young people who worked with me over the years.”



– Anton Zeilinger during the press conference where he was announced as one of the 2022 #NobelPrize laureates in physics. pic.twitter.com/2KASRsmuuQ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

Alain Aspect – awarded the 2022 #NobelPrize in Physics – developed a setup to close an important loophole. He was able to switch the measurement settings after an entangled pair had left its source, so the setting that existed when they were emitted could not affect the result. pic.twitter.com/EFsy1Xb0Wr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

ويشار إلى أن الشابك الكمومي هو آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، أيا كانت المسافة الفاصلة بينهما. والكشف عن هذه الخاصية مهد الطريق لتقنيات جديدة في الحوسبة الكمومية والاتصالات الفائقة الأمان، وأيضا أجهزة الاستشعار الكمومية الفائقة الحساسية، التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية، مثل الجاذبية في الفضاء الجوي.

وركز عمل الفيزيائيين الثلاثة على استكشاف كيفية تفاعل جسيمين، يتصرفان كوحدة موحدة، حتى عندما يكونان متباعدين. وهذه الظاهرة، المعروفة باسم التشابك الكمومي، أطلق عليها ألبرت أينشتاين اسم "العمل المخيف عن بعد"، ومن المتوقع أن تلعب دورا مهما في الحوسبة الكمومية.

"I think and think for months and years, ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right."



- Albert Einstein, awarded the 1921 physics prize.



We will soon find out who has been awarded the 2022 #NobelPrize in Physics - stay tuned! pic.twitter.com/ZhAnI5YP1d — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

وقالت لجنة نوبل: "أجرى آلان أسبيه وجون كلاوسر وأنتون زيلينغر تجارب رائدة باستخدام حالات كمومية متشابكة، حيث يتصرف جسيمان كوحدة متكاملة حتى عند فصلهما".

وينتمي آلان أسبيه إلى جامعة باريس ساكليه الفرنسية، ويبلغ من العمر 75 عاما، بينما يبلغ منه جون كلاوسر 79 عاما، وأنتون زيلينغر من جامعة فيينا 77 عاما.

المصدر: ذي غارديان