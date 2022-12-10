ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة تحرض لاندلاع "هرمجدون" معركة آخر الزمان

قال العقيد الأمريكي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، إن روسيا لن تتحمل الهيمنة الأمريكية الأحادية، مشيرا إلى أن واشنطن بدأت في إساءة استخدام نفوذها بعد نهاية الحرب الباردة.

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وقال ماكغريغور خلال حديث في قناة "Judging Freedom" على "اليوتيوب": "نحن (الولايات المتحدة) أفلتنا من العقاب لفترة طويلة. وفي رأيي، فترسم روسيا الآن خطا أحمر وتقول: "لن نسمح لك بمضايقتنا بعد الآن".

وأكد أن "العالم لا يقع حاليا في حالة نزاع عالمي، لكن إذا أرسلت الولايات المتحدة إشارة إلى الروس بأننا ننوي اتخاذ أي إجراءات باستخدام الأسلحة النووية، فسندعوهم بذلك في الواقع إلى "هرمجدون" (معركة نهاية العالم).

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا أن حلف الناتو عاد إلى مبادئ الحرب الباردة، فهو يريد إبقاء الروس خارج أوروبا، والأمريكيين داخل أوروبا، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي بأكمله تحت السيطرة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي