قال خبير السياسة الخارجية الأمريكية، ستيفن فيرتهايم، إنه يجب على الأمريكيين أن يتذكروا تجربة الحربين العالميتين وأن يفهموا ما يمكن أن يؤدي إليه الدعم لأوكرانيا.

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وكتب فيرتهايم في مقالة له لصحيفة "New York Times": "يجب على أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تقاتل من أجل أوكرانيا وتايوان، أن يتحدثوا للجمهور عن المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها الصراعات بين الدول الكبرى في العصر النووي والسيبراني".

وعبر عن اعتقاده بأن الأمريكيين سيواجهون "واقعا قاتما" يمكن أن يتحول فيه التنافس مع روسيا والصين إلى حرب شاملة باستخدام الأسلحة النووية.

كما انتقد الرؤساء الذين "بدأوا في استغلال" خبرة الحرب العالمية الثانية لتبرير الهيمنة الأمريكية على العالم وتمجيد القدرة العسكرية الأمريكية.

وأضاف: "في هذا السياق فإن الدرس المزدوج للحربين العالميتين الذي يدعو الولايات المتحدة لقيادة العالم مع تحذيرها من المبالغة في ذلك، يتلخص حاليا في شعار أحادي البعد حول "الحفاظ على القدرة الأمريكية وتوسيعها".

ودعا الخبير المواطنين الأمريكيين لفهم عواقب الحرب مع روسيا والصين التي "ستلحق ضررا لا سابق لها للولايات المتحدة"، مذكرا أن الأمريكيين كانوا يدركون في وقت سابق أن الصراع المباشر مع الاتحاد السوفيتي لن يخلف في بلادهم سوى الدمار.

المصدر: نوفوستي