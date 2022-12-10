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بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء التعاون العسكري بين روسيا وإيران

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بريطانيا تعبر عن قلقها إزاء التعاون العسكري بين روسيا وإيران
Globallookpress Rolf Vennenbernd/dpa
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
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أعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن "قلق شديد" إزاء التعاون العسكري بين روسيا وإيران.

واتهم الوزير البريطاني إيران بتزويد روسيا بـ"المئات" من الطائرات المسيرة، معتبرا إياها "أحد أكبر موردي الأسلحة لروسيا" أثناء النزاع في أوكرانيا.

وقال الوزير في بيان نشرته الخارجية البريطانية، يوم الجمعة: "وفي المقابل تعرض روسيا دعما عسكريا وتقنيا على النظام الإيراني، وبالتالي تفاقم الخطر الذي يمثله على شركائنا في الشرق الأوسط وعلى الأمن الدولي".

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وأضاف كليفرلي أن بريطانيا تعتزم "محاسبة" البلدين على ذلك.

وأشار البيان إلى أن "بريطانيا قلقة إزاء نوايا روسيا تقديم مكونات عسكرية أكثر تقدما من الناحية التقنية لإيران، ومنح النظام إمكانية زيادة قدراته العسكرية".

يذكر أن روسيا نفت استخدامها لطائرات مسيرة إيرانية. كما نفت إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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