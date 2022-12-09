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البيت الأبيض ينوي مساعدة كييف في صد هجمات المسيّرات

أخبار العالم

البيت الأبيض ينوي مساعدة كييف في صد هجمات المسيّرات
Gettyimages.ru
طائرة من دون طيار هجومية
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أقرّ البيت الأبيض حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ 275 مليون دولار، وصفها بالـ"دفاعية" وتتضمن قدرات جديدة لتعزيز القدرات الدفاعية وصد التهديدات بما فيها هجمات المسيّرات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "يسعدني اليوم أن أعلن أنه سيتم قريبا إرسال حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا."

وبحسب كيربي، ستتضمّن حزمة المساعدات الجديدة قذائف مدفعية أيضا.

هذا وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرّحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي

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