الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط مخطط اغتيال والد زوجة الرئيس الإيراني خطيب جمعة مشهد

أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم ما يسمى"جيش العدل"، خططت لاغتيال أحمد علم الهدى، والد زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خطيب الجمعة بمدينة مشهد.

وأفاد الحرس الثوري في بيان بأن "استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان الرضوية قامت برصد واعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم "جيش الظلم" الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن في مدينة مشهد المقدسة ومنها مهاجمة مبنى المحافظة واغتيال إمام الجمعة بالمدينة".

وتابع البيان: "تم ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من وكر هؤلاء الإرهابيين، كما تم تحديد ورصد عناصر آخرين على صلة بهم وداعمين لهم في محافظات أخرى"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن معلومات أخرى حول هذه العملية الأمنية المعقدة".

المصدر: "إرنا"