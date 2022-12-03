مسؤول إيراني: البنى التحتية للبلاد تعرضت خلال الشهرين الأخيرين لأشد الهجمات السيبرانية

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، أن البنى التحتية في إيران تعرضت في الشهرين الأخيرين لأشد الهجمات السيبرانية وأن معظمها أحبطت.

وفي تصريح اليوم بمحافظة أذربايجان الشرقية شمال غرب البلاد، أوضح جلالي أن 85% من الهجمات السيبرانية التي استهدفت البلاد خلال العام الماضي، كانت بسبب الهشاشة والثغرات البسيطة في الشبكات الدفاعية.

وأكد ضرورة تطوير طاقات الدفاع السيبراني للبلاد، ولفت رئيس منظمة الدفاع الوطني، بأن هذا الاجراء يجب أن يتم على المستوى الوطني وبما يشمل كافة المحافظات.

وأضاف أن: "العدو بعد مواجهته قوة إيران الرادعة في المجالات العسكرية والطيران المسير والجاهزية القتالية، لجأ الى أسلوب جديد لاستهدافنا".

وأستطرد: "الأعداء حرضوا على اثارة الشغب وافتعال الاضطرابات الاخيرة، في اطار حربهم التركيبية بعد فشلهم في الحرب العسكرية ضد البلاد".

وشدد جلالي على ضرورة تعزيز شبكات الدفاع السيبراني وسد الثغرات والهشاشة في هذا الخصوص، لضمان التغلب على الأعداء في هذه الحرب أيضا.

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المصدر: وكالة الأنباء ارنا