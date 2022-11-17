مسؤولون أمريكيون: قراصنة إيرانيون اخترقوا شبكة حكومية لإنتاج عملات مشفرة

قال مسؤولون أمريكيون، إن "هاكرز ترعاهم الحكومة الإيرانية اخترقوا شبكة وكالة حكومية أمريكية"، لم يذكروا اسمها، ابتداء من فبراير، بهدف تثبيت برنامج لإنتاج العملات المشفرة.

ووفقا لتقرير أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي (CISA)، فإنه على الرغم من أن الاختراق قد بدأ على الأرجح في فبراير، إلا أن المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو.

واستغل القراصنة ثغرة أمنية معروفة على نطاق واسع حذرت منها وكالة الأمن السيبراني في ديسمبر 2021 ووجهت الوكالات الأمنية بمعالجتها.

ولم يتضح الدافع النهائي للمتسللين الإيرانيين، ولم ترد وكالة الأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على طلب شبكة CNN للتعليق.

وقالت الـCNN إنه غالبا ما تعتمد فرقة القرصنة الإلكترونية للدول الكبرى، بما في ذلك الصين وإيران، على المتعاقدين الذين يمنحون تلك الحكومات قدرا معقولا من إنكار مسؤوليتهم عن القرصنة، وكانت الولايات المتحدة استخدمت أيضا متعاقدين لبناء قدراتها الإلكترونية الهجومية.

المصدر: CNN