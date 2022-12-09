غروشكو: روسيا سترد على أساس تحليل الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا ستبني إجراءاتها للرد على أساس تحليل شامل لمحتوى الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال غروشكو يوم الجمعة في قناة روسيا 24 التلفزيونية: "ستبنى إجراءاتنا بالفعل على أساس تحليل شامل لما سيتم كتابته في هذه الحزمة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي".

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء ، مسودة الحزمة التاسعة من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تشمل قائمة العقوبات الشخصية، حيث ستضاف إليها أسماء نحو 200 من الأفراد والكيانات من روسيا، ومؤسسات مجمع الصناعات العسكرية الروسية، وأحزاب سياسية، وبينهم مسؤولون عسكريون وأعضاء في مجلسي الدوما والاتحاد ووزراء وحكام أقاليم.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا حظر بث أربع قنوات تلفزيونية روسية أخرى.

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المصدر: تاس