النيران تلتهم فندقا فاخرا في اسطنبول (فديو)
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أفادت وسائل إعلام تركية باندلاع النيران في فندق "Cirahan" الفاخر الواقع على ضفاف مضيق البوسفور في اسطنبول.
وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق أثناء استمرار أعمال البناء في المبنى، فيما لم يقع تسجيل أي إصابات، وتم إخلاء الفندق.
وانتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، ويبدو أن الوضع بات تحت السيطرة.
Çırağan Sarayı'nda çıkan yangından İlk görüntüler.— Cihan Saraç (@saracihan61) December 9, 2022
Geçmiş olsun #İstanbulpic.twitter.com/A7DzRdpGm4
المصدر: RT