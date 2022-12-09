أردوغان: سأبحث الأحد مع الرئيسين الروسي والأوكراني سبل حل أزمة الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري يوم الأحد القادم، "محادثات مهمّة مع الرئيسين"، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول سبل حل أزمة الحبوب.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال منتدى "تي أر تي وورلد" المنعقد في إسطنبول، اليوم الجمعة: "الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت بأثمان باهظة سياسية واقتصادية وإنسانية للمنطقة والعالم، إلى جانب خسارة الأرواح".

وتابع قائلا: "أنجزنا ونواصل جهودا ديبلوماسية مكثّفة من طرف تركيا لإنهاء هذه الأزمة في أوكرانيا، استنادا للحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.. لم يعد هنا خيار أن يقول أي طرف بهذا العالم إن أي أزمة فيه لا تعني، أو أن يتغاضى عن التعاطي معها".

وأضاف أردوغان: "من أجل سلام دائم عقدنا محادثات في إسطنبول في الفترات الماضية، وأنجزنا بوساطتنا اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وحقّقنا إنجاز اتفاق تصدير الحبوب ذي الأهمية العالمية"، منوها بأن تركيا كان لها الدور الأكبر في تمديد اتفاق تصدير الحبوب.

ولفت أردوغان إلى الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس بوتين على إرسال حبوب للدول الفقيرة، عبر الممرات الآمنة بالبحر الأسود وفق اتفاق تصدير الحبوب.





المصدر: RT