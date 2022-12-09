البنتاغون يبحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد دعم قدرات تل أبيب ومواجهة إيران

بحث نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال مع رئيس هيئة الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي هرتزي هاليفي الدعم الأمريكي لقدرات إسرائيل ومواجهة إيران.

وجاء في بيان للبنتاغون يوم الخميس، أنه خلال اللقاء الذي عقد في 6 ديسمبر، جرى "التأكيد على الشراكة المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتمسك الولايات المتحدة بضمان القدرات العسكرية النوعية لإسرائيل، والجهود الأمريكية والإسرائيلية المستمرة لمواجهة المخاطر التي تمثلها إيران".

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وبحث المسؤولان كذلك "الفرص التي يوفرها انضمام إسرائيل للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، والخطوات لتعزيز التعاون العسكري الثنائي".

وأضاف البيان أن كال "قدم التعازي بالهجمات الإرهابية الأخيرة في القدس، معترفا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأهمية استقرار الأوضاع في الضفة الغربية".

المصدر: RT