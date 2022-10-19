إسرائيل.. تعيين هرتسي هاليفي رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيش

وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لأفيف كوخافي الذي تنتهي ولايته في يناير 2023.

وتم اقتراح تعيينه من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس في أوائل سبتمبر الماضي، ومن المقرر تقديم تصويت نهائي للموافقة على ترشيح هارتسي هاليفي، لمنصب القائد 23 للجيش الإسرائيلي إلى الحكومة في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا السياق، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد بهذا الاختيار، وقال: "هارتسي هاليفي هو ضابط موهوب وغير عادي يتمتع بخبرة قوية، لقد كان اختيارا بين اثنين من المرشحين الجيدين حقا وأتمنى للجنرال الآخر إيال زامير، كل التوفيق في المستقبل".

وحسب الجيش الإسرائيلي فإن هاليفي من مواليد عام 1967 وهو من عائلة متدينة في مدينة القدس، وتخرج في الفلسفة والأعمال من الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.

والتحق بالجيش الإسرائيلي عام 1985 في وحدة المظليين قبل أن يرقى إلى "سايرت ماتكال"، وحدة النخبة في الجيش، والتي قادها لسنوات.

وتم تعيينه بعد ذلك عام 2014 كرئيس للمخابرات العسكرية، ثم بعد ذلك بأربع سنوات كرئيس للقيادة الجنوبية، وبالتالي قاد هذه الوحدة خلال التصعيد الأخير في مايو2021 بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

المصدر: i24news