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بعد استقالته المفاجئة.. وفاة وزير إيراني سابق

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بعد استقالته المفاجئة.. وفاة وزير إيراني سابق
رستم قاسمي
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وفاة وزير الطرق السابق، رستم قاسمي، صباح اليوم الخميس، بعد معاناة من مرض السرطان.

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استقالة وزير إيراني بعد نشر صور لزوجته
استقالة وزير إيراني بعد نشر صور لزوجته

وأدت ظروف قاسمي الصحية إلى استقالته قبل أسابيع من وفاته، وتم اختيار، مهرداد بذرباش، لينوب عنه، وحصل على ثقة البرلمان الإيراني يوم أمس الأربعاء.

وتولى قاسمي حقيبة وزارة النفط في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، وملف مشاركة إيران في إعادة إعمار سوريا، والعتبات المقدسة، وكان من قادة الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية.

يذكر أن استقالة قاسمي جاءت عقب إعادة نشر صور لقاسمي مع زوجته، خلال زيارة لهما إلى ماليزيا، وبدت الزوجة دون حجاب. وأثارت الصور انتقادات واسعة للحكومة الإيرانية.

المصدر: RT

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