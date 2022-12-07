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رئيس بيرو يعلن حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد

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رئيس بيرو يعلن حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد
AP Martin Mejia, File
رئيس بيرو بيدرو كاستيليو
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أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيليو، يوم الأربعاء حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال الرئيس كاستيليو في خطاب موجه للمواطنين إنه "في ظل شكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، اتخذ القرار بتشكيل حكومة طوارئ تهدف إلى استعادة سيادة القانون والديمقراطية".

وأضاف أنه قرر أيضا حل الكونغرس مؤقتا، وإعلان انتخابات برلمانية جديد بأسرع ما يمكن، لتجري صياغة دستور جديد في موعد لا يتعدى 9 أشهر.

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وقرر الرئيس كذلك فرض حظر التجوال ابتداءا من اليوم الاربعاء.

وجاء ذلك قبل ساعات من نظر الكونغرس في ملف عزل الرئيس من منصبه، الذي كان مقررا لهذا اليوم.

وأعرب المشرعون عن عزمهم بالمضي قدما بإجراءات عزل الرئيس، وذلك للمرة الثالثة منذ تولي كاستيليو منصب الرئاسة في يوليو عام 2021.

المصدر: وكالات

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