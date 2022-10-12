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المدعية العامة البيروفية ترفع للكونغرس شكوى ضد رئيس الجمهورية

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المدعية العامة البيروفية ترفع للكونغرس شكوى ضد رئيس الجمهورية
Legion-Media Spencer Platt/Pool/Sipa USA
الرئيس البيروفي بيدرو كاستيليو
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رفعت المدعية العامة البيروفية باتريسيا بينافيديس لكونغرس بلادها شكوى ضد رئيس الدولة بيدرو كاستيليو، ما قد يؤدي إلى النظر في عزله من منصبه.

ويتهم الرئيس كاستيليو بصلات بالجريمة المنظمة والتآمر للأغراض الإجرامية.

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وكان الرئيس البيروفي بيدرو كاستيليو قد واجه مختلف التهم المتعلقة بقضايا فساد وتجاوز الصلاحيات.

وكان الكونغرس قد نظر في عزل الرئيس من منصبه في مارس الماضي، لكن النواب لم يتمكنوا من الحصول على العدد الكافي من الأصوات لصالح عزله.

المصدر: نوفوستي

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