 
مباشر

بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة

أخبار العالم

بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة
Legion-Media TheNews2
رئيس بيرو بيدرو كاستيليو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tguu

فتحت النيابة العامة في بيرو تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة بيدرو كاستيليو للاشتباه بتوفيره الحماية لمتهمين في قضايا جنائية.

وتم فتح التحقيق في أعقاب تصريحات وزير الخارجية ماريانو غونزاليز بعد يومين من إقالته، الذي اتهم الرئيس بتوفير الحماية لأشخاص من خاشيته، فتحت تحقيقات جنائية معهم. وقدم الوزير السابق إفاداته للنيابة العامة.

إقرأ المزيد
رئيس بيرو يخضع للتحقيق في قضية فساد
رئيس بيرو يخضع للتحقيق في قضية فساد

ويتهرب وزير النقل والمواصلات السابق حوان سيلفا والسكرتير السابق لمكتب الرئاسة برونو باتشيكو، من تهم جنائية. وهناك مكافأة مقابل المعلومات التي ستساهم في القبض عليهما.

ويتهم سيلفا وباتشيكو بتلقي رشاوى أثناء عقد الصفقات بين الحكومة والشركات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا