رئيس بيرو يخضع للتحقيق في قضية فساد

مثل بيدرو كاستيلو، رئيس بيرو يوم الجمعة أمام الادعاء العام لاستجوابه في قضايا فساد.

وكان كاستيلو قال في وقت سابق عبر "تويتر" إنه يسعى إلى تبديد الاتهامات والتكهنات في عمل يتسم بالشفافية مع الشعب وبالتعاون مع القضاء".

وسار الرئيس البيروفي في شوارع وسط مدينة ليما التاريخي، بما فيها الطريق الرئيسي، حيث تم حظر حركة السير، وأحاط به حراس الأمن وعناصر شرطة مكافحة الشغب، وبعضهم كان يمتطي الجياد وكان آخرون على متن دراجات نارية.

وصافح كاستيلو العديد من الحاضرين، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

وهتف عشرات الأشخاص قائلين "مجرم" في وجه الرئيس عبر مكبرات الصوت، فيما طالب آخرون بسجنه.

ويحقق المدعون أيضا مع خوان سيلفا، وزير النقل في حكومة الرئيس السابقة، وستة نواب.

ويتعلق التحقيق باتهام مفاده أن جماعة إجرامية بقيادة كاستيلو تربحت من أشغال عامة خصصت بشكل غير ملائم لبعض قادة الأعمال التجارية.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ بيرو التي يحقق فيها مكتب المدعي العام مع رئيس في المنصب.

يشار إلى أن ستة رؤساء سابقين قادوا البلاد بين عامي 1985 و2020 صدرت بحقهم أحكام أو وجهت لهم اتهامات أو تم التحقيق معهم بتهمة الفساد أو غسل الأموال. وانتحر أحدهم، وهو آلان غارسيا الذي كان رئيسا في الفترة 1985 -1990 ثم مرة أخرى في الفترة 2006 - 2011، قبل احتجازه ضمن تحقيق في رشاوى يزعم أنه تلقاها من شركة الإعمار البرازيلية "أودبريشت".

المصدر: أ ب