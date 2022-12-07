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بوتين: عمليتنا في أوكرانيا تمخض عنها انضمام أراض جديدة وبحر جديد

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بوتين: عمليتنا في أوكرانيا تمخض عنها انضمام أراض جديدة وبحر جديد
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن العملية الروسية في أوكرانيا إجراء طويل الأمد، مشيدا بنتائجها حتى الآن، حيث انضمت مناطق جديدة إلى روسيا، وتحوّل بحر آزوف إلى بحر داخلي روسي بفضلها.

وقال بوتين: "العملية العسكرية الروسية إجراء طويل الأمد، ولكنها تمخض عنها ظهور مناطق جديدة، وهذا يحمل أهمية كبيرة وجدية... بحر آزوف أصبح بحرا روسيا داخلي، وهذا أمر جدي أيضا".

وأضاف أن الأهم هو مستقبل سكان جميع هذه المناطق الجديدة.

المصدر: نوفوستي

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