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بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم

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بوتين: خطر الحرب النووية يتعاظم
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خطر نشوب حرب نووية آخذ في الازدياد، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للدفاع.

وقال بوتين اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ردا على سؤال سفيتلانا ماكوفيتسكايا، عضو مجلس حقوق الإنسان حول خطر نشوب حرب نووية عالمية: "فيما يتعلق بتهديد الحرب النووية، أنت محقة. لنكن صريحين، مثل هذا التهديد آخذ في الازدياد".

وأضاف: "نحن لم نصب بالجنون، ونعي ماهية الأسلحة النووية".

وأضاف: "لدينا استراتيجية لاستخدامنا لوسائل الدفاع، فنحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وسيلة دفاعية، وتم إعداد كل شيء حول ما يسمى بالضربة الجوابية، أي عندما يتم ضربنا، نحن نرد".

المصدر: وكالات

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