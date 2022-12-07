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تركيا.. طعن رئيس حزب معارض في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة (صورة)

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تركيا.. طعن رئيس حزب معارض في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة (صورة)
AFP
تركيا
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أعلنت السلطات التركية، مساء يوم الأربعاء، تعرض رئيس حزب "يينيليك/ التعاون" التركي المعارض، أوزتورك يلماز، لهجوم بسكين في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه تم نقل أوزتورك يلماز للمشفى لتقديم الإسعافات.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن خطورة الإصابة أو منفذ الهجوم.

هذا، ونشر مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الحزب التركي المعارض وهو ممدد أرضا إثر عملية الطعن.

تركيا.. طعن رئيس حزب معارض في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة (صورة)

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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