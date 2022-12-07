الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى السعودية (صور)

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق 3 أيام.

وقال التلفزيون المركزي الصيني: "وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ على متن طائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض".

وأضاف أن شي جين بينغ سيشارك في أول قمة صينية عربية وسيقوم بزيارة رسمية إلى السعودية.

وأفادت وكالة "واس" بأن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق) استقبلوا الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي.

بدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين..

فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة.https://t.co/f3X7GzHgzy#الرئيس_الصيني_في_السعودية#واسpic.twitter.com/GBCodxHET2 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2022

وكتبت وسائل إعلام سعودية، سابقا، أنه من المتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع عقود واتفاقات كبيرة بقيمة تزيد عن 29 مليار دولار، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاقات سياسية.

ويرى خبراء أن زيارة شي جين بينغ إلى السعودية ستكون ضربة قوية للنفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

بث مباشر | تغطية خاصة من #قناة_السعودية تزامنًا مع زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة العربية السعودية. #الرئيس_الصيني_في_السعودية#القمة_السعودية_الصينيةhttps://t.co/xgh3U43Ykn — قناة السعودية (@saudiatv) December 7, 2022

بدعوة من #خادم_الحرمين_الشريفين..

فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة.https://t.co/f3X7GzHgzy#الرئيس_الصيني_في_السعودية#واسpic.twitter.com/GBCodxHET2 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2022

المصدر: وكالات