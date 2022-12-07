 
مباشر

الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى السعودية (صور)

أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى السعودية (صور)
@spagov
الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubso

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق 3 أيام.

وقال التلفزيون المركزي الصيني: "وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ على متن طائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض".

وأضاف أن شي جين بينغ سيشارك في أول قمة صينية عربية وسيقوم بزيارة رسمية إلى السعودية.

وأفادت وكالة "واس" بأن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق) استقبلوا الرئيس الصيني في مطار الملك خالد الدولي.

وكتبت وسائل إعلام سعودية، سابقا، أنه من المتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع عقود واتفاقات كبيرة بقيمة تزيد عن 29 مليار دولار، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاقات سياسية.

ويرى خبراء أن زيارة شي جين بينغ إلى السعودية ستكون ضربة قوية للنفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)